Laurence DUFLOS (CHOQUET)

Ingénieur principal titulaire de la fonction publique territoriale, je mets à profit mes compétences en pilotage de projet, gestion RH et financière sur des missions transversales orientées pilotage et contrôle de gestion. Mon ambition est d'orienter ma carrière sur les axes stratégie et conduite du changement.



Mes compétences :

Administration

Fonction publique

Informatique

Marchés publics

NTIC

Pilotage

Qualité

Sécurité

Système d'Information

Ressources humaines

Gestion financière et comptable

Gestion de projet

Conduite du changement