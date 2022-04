Laurence DUGÉ DE BERNONVILLE

Après une formation de décoratrice-étalagiste qui m’a donnée le gout de la décoration, des couleurs, des matières, des formes. Une véritable passion pour les sièges anciens et les fauteuils restaurés dans la tradition m'a toujours attirée. Après 18 années passées dans un cabinet d’avocats, j’ai donc décidé de revenir à mes premières amours : la décoration, les tissus, les couleurs, les matières,les formes.



Après une année de cours de réfection de siège à l'ancienne auprès d'Anne Riston-Guechova, j’ai sauté le pas et passé un CAP de tapissier d’ameublement siège et un CAP de tapissier d'ameublement décor aux Ateliers Grégoire à Paris (CCIP). Toujours désireuse de me perfectionnée et de maitriser les savoir-faire, j’ai complété cette formation par différents modules en liens directs avec le métier de tapissier : tentures murales, patine des meubles, conseiller en décoration, réfection de sièges contemporains en mousse.



Ces solides connaissances m’ont permis d’effectuer des stages dans de prestigieux ateliers comme Phelippeau Tapissier ou Jean-Daniel Savoye à Paris, et également Cartisane Décoration à Neuilly-sur-Seine. J’ai eu la chance de me merveilleux chantiers, de participer à la réalisation de différents ouvrages et d’observer, sur le terrain, ces artisans d’art renommés.



Aujourd’hui, de toutes ces expériences, je cultive le goût de l’exigence et une grande ouverture d’esprit ! J’aurai plaisir à réaliser, selon les règles de l’art du tapissier, vos voilages, vis stores, vos rideaux, vos coussins,vos sièges et fauteuils qu’ils soient anciens ou modernes, et tous travaux d’ameublement que vous me confierez.

laurence.dugedebernonville(at)gmail.com

www.dugedebernonville.fr