Laurence DUMONT

Indépendante, je réalise toutes les opérations comptables courantes, dans les logiciels EBP gestion commerciale, et l'enregistrement de toute la comptabilité dans EBP COMPTA, et je travaille avec la FCN de Noyon, pour toutes les opérations de clôture du bilan.

Je gère toutes les relations bancaires avec nos 3 banques partenaires.

Je réalise les déclarations de TVA, à partir du portail impot.gouv, et plusieurs autres déclarations courantes.

Je m'occupe de tout le travail administratif de l'entreprise.