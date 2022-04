Laurence DUMONT - CHEVRIÈRE

Ce qui m'anime en tant que coach, c'est la belle rencontre humaine avec les femmes et les hommes que j'encourage à devenir auteurs de leur vie, et du changement qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs et pourquoi pas de réaliser leurs rêves.



Pendant plus de 10 ans chez General Electric, j’ai développé mes compétences de manager, détecté le potentiel de chacun, fédéré mes collaborateurs autour d’un objectif commun, organisé, piloté, communiqué à tous les niveaux de l’entreprise. J'ai ainsi motivé, redynamisé, valorisé, fait progresser, soutenu et rassuré les acteurs de projets à la fois complexes et pleins d'enjeux.



Aujourd'hui, je mets ces compétences au service des jeunes et de leurs parents.



J’aide les jeunes de 15 à 25 ans à :



- Découvrir leurs motivations internes, leurs forces et compétences et ce qu’ils aiment

- Prendre confiance en eux et en leur valeur propre

- Déterminer le ou les métier(s) qui leur permettront de s’épanouir

- Se préparer à, voire créer de nouveaux environnements du travail

- S’épanouir, se développer personnellement

- S'adapter tout en se protégeant

- Vivre leurs rêves



Mes compétences :

Leadership

Management

Communication

Direction de projet

Coaching scolaire

Développement personnel

Accompagnement au changement

Coaching de motivation

Coaching d'orientation

Coaching individuel et collectif

Coaching Parental