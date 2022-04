Laurence DUPE

Consultante en évolution professionnelle,j'ai une grande capacité d'adaptation à un environnement et ai travaillé avec un grand nombre de chercheurs d'emploi de tout âge et de tout horizon.

Durant les 3 dernières années, j'ai accompagné des demandeurs d'emploi licenciés économiques pour les aider à trouver une solution d'emploi, de formation et de création d'activité.

Je suis formée aux méthodes de recherche d'emploi. j'ai su appliquer la méthode du marketing pour promouvoir les compétences et les capacités de chacun auprès des entreprises.

Je peux animer des groupes mais aussi accompagner chacun dans le cadre d'entretien individuel.



Forte de toutes ces années d'expérience, je vous propose mon savoir faire.



Mes compétences :

Animation de réunions

Gestion administrative

Conduite de projet

Gestion de la formation

Accompagnement individuel