Laurence DUPE

Tout un parcours dédié à accompagner les chercheurs d'emploi dans les méandres du marché de l'emploi, pour les aider à construire leur projet et identifier leur savoir faire.



Conseillère à l'emploi, j'ai une grande capacité d'adaptation à un environnement et ai travaillé avec un grand nombre de chercheurs d'emploi de tout age et de tout horizons.

Durant les 2 dernières années, j'ai accompagné des jeunes en recherche de contrat en alternance, des personnes en situation de handicap en reconversion professionnelle;

Je suis formée aux méthodes de recherche d'emploi. j'ai su appliquer la méthode du marketing pour promouvoir les compétences et les capacités de chacun auprès des entreprises.

Je peux animer des groupes mais aussi accompagner chacun dans le cadre d'entretien individuel.



Forte de toutes ces années d'expérience,j'ai décidé de préparer une licence coordinatrice de projets en insertion option ingénierie de la formation dans le cadre d'une Validation des acquis et je l'ai obtenu.