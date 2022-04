Laurence DUPLATRE

J'accompagne les lycéens et les étudiants dans la préparation de leurs entretiens de personnalité et de motivation.



Pour intégrer une formation sélective, pour trouver un stage déterminant dans un parcours, il faut apprendre à se présenter. Un entretien de 20 minutes demande 3 à 4 heures de travail en amont. C'est cette préparation individualisée, en face à face, qui permet de réussir : la confiance en soi s'affirme, le projet s'articule, la logique du parcours émerge et parler de soi devient naturel et convainc le jury.



L'expérience du recrutement, la participation à des jury d'admission, la bonne connaissance des formations, des métiers dans l'entreprise, l'écoute active et l'empathie que je mets en œuvre me permettent de mener cet accompagnement de façon efficace et interactive.