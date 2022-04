Laurence Marie DAVID

Co-fondatrice d'Avelios et d'IT2D, j'interviens en tant que consultante sur toutes les missions opérationnelles de gouvernance des Eise, management et organisation des services en lien avec la RSE. Je suis à le recherche de nouveaux défis dans une organisation qui sait valoriser son capital humain.

Experte sur la résolution des problématiques en rapport avec l’informatique éco-responsable et la RSE par des solutions opérationnelles et la mise en oeuvre de plan de progrès :



• Optimisation de la gestion et de la performance de la DSI

• Plan d’amélioration des pratiques

• Audit du SI, Reporting financier, environnemental et RSE

• Bilan des gaz à effets de serre de l'IT et des services associés



Mes compétences :

Conseil en Management

Gouvernance

GreenIT

Développement Durable

Itil

conseil

DSI

Management

Formation

Amélioration continue

Organisation

Audit et conseil

Management opérationnel

Expertise Environnement

Conseil Stratégique

Expertise Carbone

Bilans/Audits RSE

Qualité