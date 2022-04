Laurence DUPRAT

Si je me consacre aujourd'hui à l'Art-thérapie, j'ai la chance d'avoir eu un parcours atypique, jalonné d'expériences multiples et complémentaires.



Titulaire d'un D.U. d'Art-thérapie de la faculté de médecine de Tours, j'accompagne les personnes qui souffrent de difficultés d'expression, de communication et de relation du fait de leur maladie, de leur handicap ou de leur situation de vie. J'ai créé mon cabinet en janvier 2015 et propose des consultations individuelles ou de groupes. J'interviens aussi en institutions au sein d'équipe médicales et paramédicales. J'accompagne actuellement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, en EHPAD, ainsi que des personnes âgées handicapées mentales en M.R.S. J'interviens auprès d'enfants présentant des troubles des apprentissages dans la classe alternative de l'association La Tête dans les Nuages, sur l'île de Ré.

J'ai pu également lors de ma formation accompagner des enfants et adolescents en situation de polyhandicap au C.H.M. de St Trojan sur l'île d'Oléron. Mon mémoire de fin d'études a porté sur cette expérience et est consultable à la bibliothèque universitaire de médecine de Tours.



Auparavant, j'ai travaillé 8 ans en tant qu'animatrice/formatrice au Lézard Créatif. J'y ai enseigné les techniques de beaux-arts et formé de futurs animateurs d'ateliers arts plastiques. J'intervenais alors auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes.



J'ai également exercé le métier d'artiste plasticienne pendant 4 ans, travaillant auprès de collectivités locales et de compagnies théâtrales du pays rochefortais.



Initialement, j'ai le diplôme EDHEC de Lille et ai commencé ma carrière à la tête du service marketing de la centrale d'achat BEBE9, à Bordeaux, avant de faire le choix de me réorienter vers l'Art, ma passion première.



