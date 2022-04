Laurence DUPUIS

Avocate spécialisée en droit des sociétés et droit des associations et fondations, je conseille les dirigeants et chefs d'entreprise de TPE/PME, ainsi que les professionnels libéraux



J'interviens également auprès d'associations et fondations.



Mon cabinet, à dimension (très) humaine, travaille en réseau avec d'autres professionnels du droit (avocats en contentieux commercial, droit fiscal, droit social, conseil en propriété industrielle, notaire, etc.), du chiffres (experts-comptables, commissaires aux comptes), et de tous domaines nécessaires à l'entreprise.



Consciente que les porteurs de projets ont besoin d'un accompagnement spécifique, je participe à VMAPI en tant que Membre du Comité d'engagement.



Investie à l'ACE (Association des avocats conseils d'entreprise), je co-préside la Commission Structures d'exercice, organisation et qualité, après avoir animé la section jeunes avocats de Paris de 2008 à 2011. L'ACE est LE syndicat représentant le Barreau d'Affaires. Moderne, ouvert sur l'avenir, l'ACE rassemble petits et grands Cabinets de France dans la plus grande convivialité!



Je suis également membre du Barreau Entrepreneurial de l'Ordre des avocats de Paris.



Par ailleurs, la maman de deux enfants autant adorables que prenants... Conjuguer mes deux vies constitue un très bon moteur!



Mes compétences :

Conseil

Dirigeant

Dirigeant entreprise

Droit

Droit des sociétés