Morcel JOHAN

Mon métier est d'accompagner les dirigeants d'entreprise et leur apporter mon expertise sur leur protection sociale et celle de leurs salariés.



Après avoir fait un bilan complet avec le chef d'entreprise,une étude est réalisée avec des conseils,des préconisations et la mise en place de solutions ( prévoyance,santé,retraite,garantie chômage,épargne salariale...)



Je réalise également des études qui permettent d'optimiser la rémunération des dirigeants,d'étudier un changement de statut social ou encore calculer des Indémnités de fin de carrière d'une entreprise.



Dans cette démarche, je travaille au quotidien avec des experts-comptables et des avocats spécialisés car nous sommes complémentaires sur l'ensemble de ces missions.



Mes compétences :

épargne salariale

assurances

protection sociale