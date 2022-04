Laurence DURIEUX

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

- Réalisation de costumes pour la pièces « Alice et autres merveilles » mai juin 2007

Théatre « Amstramgram » à Geneve.



- Création et réalisation, pour le « SIG » d’un costume de « Goutte d’eau » Mars 2007

en Plastazotte pour « la journée de l’eau »à Genève.



- Réalisation de costumes , pour la pièce des trois Molière ( Sganarelle, Fev 2007

L’école des maris et Les Précieuses ridicules) mise en scène de Schiaretti ;

Au TNP , villeurbanne.



- Chef habilleuse,sur la « Revue de Genève »(13 comédiens , 200 costumes) oct/nov/dec2006

Mise en scène Pierre Naftule et janv. 2007



- Réalisation de costumes ,à L’ »Atelier MIRIELLE DESSINGY » Août 2006

Pour « La Revue de Genève », mise en scène Pierre Naftule.



- Réalisation de costumes, à « La comédie » de St Etienne. Juin 2006



- Habillage , au « Théâtre de la croix rousse » sur le spectacle Juin 2006

« Face de cuillère » de Romane Boringer, a Lyon.



- Réalisation de costumes, pour la pièce « Le songe » de Streinberg Février 2006

Mise en scène Laurent Pelli au CDN de grenoble.

- Réalisation de costumes ( modification de tenues de plongé )pour Janvier 2006

« L’homme de février », Cie « Les bourdons farouches » ,

mise en scène Gildas Millin ,Paris .



- Habillage , une semaine pour la cie « Les transformateurs », Novembre 2005

au théâtre de Vénissieux.



- Réalisation de costumes pour « L’annonce faite à marie » de Schiaretti. Octobre 2005

Au TNP à Villeurbanne .



- Modifications et retouches sur costumes d’époque, pour « Pétersbourg » Août et sept 2005

Une création de Manfred CARGE.

Et réalisation de costumes pour « La revue de Genève »

À l’ « Atelier MIRIELLE DESSINGY » à Genève.



- Création et réalisation d’un costume de lézard ,pour la mascotte Juillet 2005

du festival « Les arts en fête »à la Giettaz,en Savoie.



- Création et réalisation d’une robe de mariée. Juin2005



- Régie plateau et habillage ,pour la pièce « Le rève des petites valises » et Avril et mai 2005

Finition des costumes sous la direction de Mireille Dessingy

pour la cie « L’esquisse » ,à Genève.



- Création et réalisation de costumes, pour la cie « Stochastique Théâtre » Mars 2005

De l’INSA ( 13 costumes, pour une pièce de Eugène Durif )à Lyon.









- Habillage ,2 semaines , pour la cie « Les transformateurs », Février 2205

Au « Nouveau Théâtre du 8ème » à Lyon.



- Création et réalisation d’une robe 17ème et Déc 04/janv. 05

réhabilitation du fond de costume, pour la cie « La Mercie Molière » Lyon.

- Création et réalisation d’un costume féminin ( Dans le cadre d’un projet d’étude) Mai/Juin 2004



Mes compétences :

Bio

Création

Création artistique

Habillage

Théâtre