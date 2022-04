Laurence DUVILLARD

C'est au cours d'une longue expérience au sein de la même entreprise que j'ai pu faire évoluer mes compétences en suivant de nombreuses formations et en mettant à profit chaque nouvelle affectation .

Je suis volontaire et sans cesse à la recherche de nouveaux challenges qui me donneront l'envie de me dépasser pour les atteindre.



Mes compétences :

Goût du contact

Synthétique

technicienne

travail en équipe