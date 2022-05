Pierre FARBOS

Ingénieur procédé en génie chimique et pharmaceutique, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) en septembre 2018, je suis maintenant en recherche d'un premier poste.

Discipline passionnante et d'une grande richesse par son caractère transversal.

Provenant de la filière métiers de l'eau j'ai, au cours de mon parcours Cnam, développé un intérêt particulier pour les techniques industrielles liées à la culture des micro-algues, à la production d'hydrogène, l'adsorption, et la distillation, ainsi qu'à la modélisation ou le dimensionnement de réacteurs. Cependant, passionné de technique, je reste à l'écoute de vos propositions.



Ma précédente expérience professionnelle fût comme technicien supérieur à la SAUR. J'ai ordonnancé les activités d'une équipe de 18 électromécaniciens chargés de la maintenance de sites de production et de traitement d'eau. Au sein de la même société, j'ai d'abord été technicien d'étude en modélisation de réseaux d'eau.



Auparavant j'étais volontaire puis en CDD, dans les métiers de l'humanitaire en coordination et gestion de programmes (Afrique, Afghanistan) auprès d’ONG spécialisées en eau et assainissement. Environnement aux implications, techniques, humaines, culturelles et aux enjeux mondiaux.



Mon premier poste dans la vie active fût au sein de l'Armée de l'Air comme sous-officier en électronique et traitement de données radars. Engagé pendant 7 ans et 1/2 et affecté sur la base aérienne de Mont de Marsan au sein du CEAM (Centre d'expériences aériennes militaires).



Mes compétences :

Hydraulique

AutoCAD

Coordination technique

Logistique

EPANET

MATLAB

Management

Electrotechnique

Génie Chimique

Génie des Procédés