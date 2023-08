Gaël GAEL (BOURDOISEAU)

Après de nombreuses années dans le consulting en management et en système d'information en tant qu'AMOA et de belles aventures humaines et professionnelles, je rejoins VISEO en tant que Directeur de Practice Salesforce avec pour mission passionnante la mise en place et le développement de notre activité à Lyon. Si vous souhaitez évoquer l'écosystème Salesforce, je suis à votre disposition.



Mes compétences :

Conseil

Consulting

Billetterie

SI

Intégration

Musée

AMOA

Gestion de la relation client

Stade

Venue management

Gestion de projet

CRM

Parc de loisir

Organisation