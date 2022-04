Laurence EBERLE

Evoluant depuis 20 ans dans le social, je souhaite aujourd'hui orienter ma carrieère professionnellevers un secteur d'activités me permettant de consolider mes acquis, d'élargir mes compétences et de développer un savoir-faire.

Motivée et prête à m'investir dans un nouveau challenge, vous pourrez facilement jugez de mes aptitudes relationnelles lors de l'entretien que nous aurons



Mes compétences :

Adaptabilité

Relationnel

Analyse

Psychologie sociale

Droit

Ecoute

Travail en équipe

Partenariats

Education

Psychologie de l'enfant

Protection des biens et des personnes

Microsoft Office

Accompagnement

Accompagnement social

Gestion budgétaire

Déontologie

Orientation

Addictologie

Analyse des besoins

Rédaction

Gestion du risque

Analyser écouter réfléchir agir

Prise de parole

Accueil du public

Éthique

Accompagnement individuel

Psychopathologie

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation professionnelle

Partenaires sociaux

Gestion administrative

Organisation du travail