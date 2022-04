Bonjour et bienvenue à tous !





Pour parler de moi en quelques mots,

Je m’appelle Laurence Etienne, ergothérapeute de métier.



Je suis une passionnée de Réussite & du Dépassement de Soi !

Aujourd’hui, je suis associée à une industrie du Marketing de Réseau leadeuse sur le marché mondial des cosmétiques et produits minceurs.



Une autre façon de développer le travail en équipe, tout en lui apportant la vision.



Cette passion me pousse à un seul but : Etre engager avec vous vers des objectifs communs, avec fun et précision.



Mon rôle est de vous apporter les clés de votre propre succès (qu’il soit personnel ou professionnel).



La logique vous conduira d’un point A à un point B. L’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez.



Dirigez-vous avec confiance dans la direction de vos rêves.

Vivez la vie que vous avez toujours imaginée.



A très vite



Laurence Etienne