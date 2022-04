Laurence ETIENNE

La relation humaine et plus précisément la relation éducative est le fil conducteur de ma pratique professionnelle depuis 20 ans. Assistante d’éducation, enseignante, chargée d’insertion, formateur ou encore coach de particuliers et en organisations, les relations humaines professionnelles, l’accompagnement de projet et le bien-être au travail sont mes spécificités. Je suis titulaire d’un master 1 de psychologie mention insertion/orientation et d’un master 2 d’accompagnement individuel coaching. Je suis également membre inscrit labellisé auprès de l’institut RéseauÉval afin de promouvoir une culture en évaluation



