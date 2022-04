Laurence EUDELINE

J'occupe un poste de direction dans une association de santé au travail ; secteur en pleine mutation depuis 2012 et la mise en oeuvre de la loi de la réforme de la médecine du travail.



J'accompagne le collectif pluridisciplinaire au changement. J'apporte une autre vision et une dynamique capable d'amener un renouveau où toutes les compétences peuvent s'exprimer et interagir pour innover et défendre la santé au travail.



Information, analyse de situations, expertise, conseils et accompagnement sont nos armes pour que la prévention des risques maintienne les salariés en santé au travail. Aujourd'hui, investir dans des mesures de prévention des risques professionnels c'est agir pour l'avenir, protéger les hommes et réaliser de vraies économies, à terme pour nos entreprises adhérentes.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Veille stratégique

Gestion budgétaire

Réseau

Prévention des risques professionnels

Changement : conduite et accompagnement

Management stratégique