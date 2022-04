Laurence EYMARD

Actuellement en période de transition pour "vivre autrement". Je recherche un lieu, proche d'autres acteurs aux activités complémentaires de la mienne pour partager et mutualiser nos moyens, un lieu de ressourcement proche de la nature dans la Drôme Provençale, limitrophe Hautes Alpes, ou la Lozère ou le Cantal ... pour pouvoir proposer des hébergements d'accueil en bois autonomes énergétiquement, passifs en minimisant mon empreinte carbone.

Je recherche l'autosuffisance (alimentaire et énergétique) en m'appuyant sur le concept de la Permaculture, à produire au maximum mes besoins et recycler mes déchets.

Je souhaite transmettre par plusieurs biais des savoirs, être, faire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Organisationnelle et ponctualité

Cuisine

Gestion administrative

Permaculture (CCP)

Mobilité

Adaptabilité

Aisance Relationnelle