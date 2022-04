Laurence FAU

De formation médicale , j'ai intégré un laboratoire pharmaceutique et exerçé le métier de déléguée médicale pendant 14 ans , traversant les multiples fusions . Je gérais mon portefeuille clients sur Rhône Alpes puis en Languedoc Roussillon .

J'ai ensuite pris en charge la partie administrative et commerciale d'une PME de négoce de vins ainsi que la logistique des spirits , bières et soft drinks dans le sud de la France.

Revenue en région Rhône Alpes , je m'emploie à trouver un poste de commerciale médicale si possible , voire un autre type d'activité ; poste me correspondant puisque d'un naturel dynamique , autonome , j'aime le contact le travail en équipe et le challenge commercial .

Je m'adapte aux personnes aux situations et suis prête à m'investir vers une vie professionnelle nouvelle.

Aussi , si vous vous arrêtez sur mon profil n'hésitez pas à me contacter .



Mes compétences :

Commercial

Techniques de vente

Gestion de clientèle

Gestion des Achats

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

Chiffrage et mise en place de devis

Chiffres d'Affaires

Connaissance domaine médical ville & hospitalier