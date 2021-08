Forte d'une expérience commerciale diversifiée en "B to B", je contribue au développement de l'entreprise en identifiant les facteurs clés de succès, les leviers de croissance et d'amélioration des processus. Passionnée par la relation client, j'ai plaisir à identifier de nouveaux prospects et à fidéliser les clients, de la TPE aux grands comptes. Manager agile, j'aime faciliter les échanges et le travail en équipe, communiquer, partager, encourager les initiatives.