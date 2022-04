Laurence FAVRE

Assistante administrative et commerciale avec maintenant plus de 15 ans d'ancienneté, dans le domaine de l'informatique en SS2I, l'expérience du métier m'a permis de développer une pluri compétence indéniable et une grande polyvalence.

Consciencieuse, réactive et disponible, je possède les compétences et qualités requises par cette profession. Respect des délais et des règles de confidentialité sont en effet des valeurs particulièrement importantes à cette fonction, que je m'attache à mettre scrupuleusement en œuvre à chacune de mes missions. Dotée de plus d'un excellent relationnel, je travaille aussi bien en autonomie qu'en équipe selon les directives.



Mes compétences :

Informatique

SAP

Microsoft Windows

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

ADP

Sage

Comptabilité