Parcours autodidacte, j'ai évolué en 18 ans sur des postes de commerciaux Terrain, dans les secteurs de l'informatique, de la formation professionnelle continue et linguistique, et du E-commerce, j'ai acquis au fil des années de l'expérience au niveau commercial dans la vente de services complexes en cycle long et en cycle court et en Relation Clientèle en fidélisant mes clients par les conseils prodigués, parrainage etc..



Ainsi, j'ai pu développer une grande polyvalence, un sens prononcé de l'écoute, de la satisfaction client, et de la qualité des services, une rapidité de décision et d'action et une grande adaptabilité, sachant aussi bien travailler de façon autonome ou en équipe et je suis bilingue anglais.



Aujourd'hui, j'évolue dans le secteur des technologies de transmissions de données sans fil,

Nous représentons ou distribuons différentes marques et nous couvrons ainsi la plupart des possibilités: du tout petit à faible puissance comme le bluetooth jusqu'aux systèmes de communication hauts débits et longue distance de type faisceaux hertziens.



N'hésitez pas à me contacter pour une documentation,



Laurence Fenaut



Mes compétences :

Vente

Internet

Informatique

Formation professionnelle continue

Anglais

ECommerce

Communication

Sens aigu du contact humain

formations lingusitiques