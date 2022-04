Christophe CHARDIN

Je compte une expérience dans le monde du véhicule industriel depuis 1999.



J'ai exercé pendant 9 ans chez le constructeur Renault Trucks. D'abord au sein de l'administration des ventes (attribution des aides commerciales), puis comme responsable d'achats VO à la direction commerciale France, et, enfin, comme responsable Grands Comptes (pour les deux premiers clients du constructeur, Norbert Dentressangle et Stef-TFE, soit 1600 camions par an). En 2008, j'ai intégré le groupe Bernard Trucks, premier distributeur français de poids lourds pour diriger les concessions de Chalon sur Saône, Autun, Chagny, Macon et Champforgeuil (120 personnes et 51 millions de CA)

Bernard Trucks Bourgogne assure l'assistance 24/24 route et autoroute A6 (secteur Beaune - Tournus) 365 jours par an.

Depuis le 1er janvier 2012, je viens d'être nommé à la direction du pôle Alpes (Annecy, Bonneville, Rumilly Annemasse et Grenoble; 80 millions de CA et 140 personnes)



Le monde du véhicule industriel m'a conduit à travailler en France et en Europe dans le front office et le back office. Avec des équipes et des environnements très différents. Une vraie richesse !



Ces différentes complémentarités m'ont permis de bien m'intégrer surtout durant la période économiquement difficile de 2008-2009.

Période difficile mais féconde : innovation dans la vente de services après-vente ateliers; remise à plat de la vente de pièces de rechange... Parallèlement, j'ai travaillé à créer un véritable esprit d'équipe entre les services et concessions du pôle Bourgogne; synergie des personnels et des moyens. innovation et changement doivent font parti de notre responsabilité. Responsable transversal Groupe Bernard Trucks pour les véhicules neufs : négociation de l'achat des véhicule auprès du constructeur, animation des chefs de ventes et forces de ventes. évènements clients groupe Bernard Trucks.



je finirai en précisant l'importance qu'ont pour moi les personnes,particulièrement dans une entreprise de service. Ils sont la richesse de la société dans un univers économique de plus en plus exigeant qui demande, bien entendu, des gens experts en leur domaine, mais aussi toujours plus polyvalents. Mon savoir faire? Fédérer,partager,motiver, donner du sens et de la vision, mais aussi et surtout transformer un ensemble de spécialistes en une équipe qui sait réellement travailler ensemble, décider, prendre de l'autonomie et de la hauteur. les enjeux présents et futurs dans nos offres de services sont dans l'innovation et le changement



Mes compétences :

Grands comptes

Management

Gestion budgétaire