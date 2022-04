Christophe BRUNATTI

Spécialiste dans l'animation et l'accompagnement des forces de ventes, je maîtrise l'ensemble du processus commercial, de l'origine (étude de marché) à la mise en place sur la zone chalandise, jusqu'à l'élaboration d'indicateurs clefs pour le pilotage de l'activité. La conduite de la performance des hommes me pousse à privilègier le coaching et la formation des équipes dans ma démarche commerciale.



Mes compétences :

capacité d'analyse

ouverture d'esprit

Perspicace

Réactif

Sens du contact