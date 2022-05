Stéphanie ARESTOFF

Etant fortement interessée par les lettres et les langues, j'ai décidé de passer un Bac Littéraire (option Anglais).

Suite à ce diplôme, j'ai souhaité suivre un cursus plus "généraliste", afin de me permettre de trouver d'autres possibles orientations. C'est pourquoi je me suis inscrite en BTS Force de Vente.

Lors de ces 2 années de BTS, j'ai effectué plusieurs stages au sein d'un cabinet de formation en reclassement professionnel et en communication (PNL). C'est donc ici que l'intérêt des métiers de la formation est né.

Mon diplôme en poche, j'ai souhaité développer mon anglais ainsi que mon autonomie. Je suis donc partie un an aux Etats-Unis en tant que Jeune Fille au Pair.

A mon retour des Etats-Unis, j'ai trouvé un poste chez Renault Trucks qui me permettait de pratiquer l'anglais quotidiennement. 9 mois d'intérim se sont conclus par un CDI.

Depuis, je suis toujours chez Renault Trucks où j'ai eu l'opportunité de tenir 3 postes radicalement différents en l'espace de 8 ans.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Coordination

Relationnel

Formation