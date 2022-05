16 ans d'expérience



Analyste Business & Systèmes Informatiques

Administration des Ventes



Mes compétences :

Référent Systèmes et Outils Informatiques

Key User SIPRE SAP / BW

Création de KPI et de référentiels

Automatisation de fichiers

Relationnel et Support Client

Equipier Projets

Travail en équipe

Stratégie Tarification

Autoformation

Analyse de données

Stratégie commerciale