Laurence FERON

L3S Partnership (2011)

Cabinet d’approche directe spécialisé dans le secteur de la santé



Site web : http://www.l3spartnership.com





Chargée de Recherche

- Définition du besoin client : participation à la réunion de briefing avec la consultante, afin de préciser le rôle et le profil recherché, et finaliser le contrat,

- Recherche et identification de candidats en adéquation avec le cahier des charges : mapping des organisations cibles, identification de candidats par screening et sourcing,

- Présentation de l’offre aux candidats, et rédaction des progress reports,

- Organisation des entretiens avec la consultante pour les candidats intéressés et prise de références.

- Participation à la présentation de la long-list au client et retour du marché par rapport au poste proposé.







OTC CONSEIL (2006 - 2011)

Cabinet de Conseil en Management (120 collaborateurs)



Business Manager, Pilotage Opérationnel

- Screening, réception et dispatching des Appels d'Offres

- Mise à jour de l’actualité commerciale dans l’outil de gestion interne « Pipeline »

- Animation du Comité de Pilotage hebdomadaire

- Coordination et organisation de la réponse à la demande en mode projet,

- Mise à jour du tableau de disponibilité des consultants,

- Vérification des propositions commerciales et diffusion

- Organisation des rendez-vous clients

- Suivi et analyse des réponses négatives aux propositions commerciales,

- Négociation tarifaire avec les achats.

- Formalisation des dossiers de référencements







Team Partners Group (SSII) (2001 – 2006)



Assistante commerciale

- Enregistrement de l’activité dans l’outil de suivi (Astrolabe)

- Préparation des tableaux de bord de l’agence

- Préparation des contrats commerciaux

- Suivi des notes de frais

- Etablissement des factures et avoirs, suivi des impayés et relances clients







Ministère des Affaires étrangères (1998 – 2001)



Prise d’appels au standard politique du quai d’Orsay