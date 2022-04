Laurence FLAUTAT GUILLAUD

Titulaire d'une maîtrise d'ingeniérie du tourisme, je dispose maintenant d'une expérience de 15 ans dans la vente de séjours et hébergements touristiques en milieu montagne (Chamonix, les Gets, la Clusaz, Annecy...). Expériences commerciales réussies en centrales de réservation, résidences MGM-CGH, et village de vacances avec des profils de poste complets :

* stratégie & plan d'actions commerciales,

* gestion du budget,

* prospection multi-cibles,

* management d'équipe, formation,

* devis & négociations,

* création de séjours et communication (web, phoning, catalogues...)

* organisation, coordination & suivi des séjours séminaires & groupes,

* démarche qualité



Mes compétences :

Vente

Prospection

Direction commerciale

Management

Tourisme

Grands comptes

Négociation

Coordination

Communication