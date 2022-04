Laurence FLORENTIN

Je m'appelle Laurence , je suis aide soignante diplômé d'état et je recherche un poste si possible sur le Luxembourg . Titulaire du permis b avec véhicule personnel , je suis disponible de suite. Mes atouts : mon savoir faire et savoir être , le travail seul et/ou en équipe . Je suis dynamique, motivée, et consciencieuse . A bientôt peut être !!!!



Mes compétences :

Organisation du travail

Travail en équipe

Souriante

Rigueur

Diplomatie

Gestion

Ecoute

Autonomie

Santé publique

Santé au travail

Analyse des besoins

Accueil

Aisance relationelle