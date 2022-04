Laurence FORNARI

Riche d'une belle expérience au sein d'Auchan France, je cherche à donner le meilleur de moi-même dans ce que j'entreprends pour participer, à mon niveau, à ce que chaque femme et chaque homme de l'entreprise soit bien là où il est et soit dans une dynamique de développement personnel et professionnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Marketing RH

Communication

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Management

Formation