Éventail des spécialités de gestion comptables, financières et fiscales et contrôle de gestion. Activation des flux d informations pour alimenter le système d informations comptables.



Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel

Fiscalité

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Business plan

Dossiers financement

Reporting et budgets

Chef de projet SI comptable