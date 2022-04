Laurence FRIEDRICH

J'ai fais mes classes traditionnelles de la 6°à la 3°. Ensuite je suis partie en BEP Hôtellerie que j'ai obtenu en 1983.

De 1984 à 1986 j'ai effectué différentes saisons en restauration pour apprendre mon métier de chef de rang en salle.

Puis j'ai décidé de me reconvertir car le métier était très dur physiquement et éprouvant(station debout prolongée,horaires décalés)en effectuant une formation aux techniques de vente(6mois)celà m'a permis de rentrer chez Darty en tant que vendeuse polyvalente en èlèctroménager et j'y suis restée 12 ans.

Ensuite en 2002 je décidé de faire un BEP secrétariat que j'ai obtenu et j'ai travaillé 5 ans dans différents lycées sur des postes d'agente administrative.

Après un congé parental de 3 ans j'ai effectué une formation d'assistante commerciale et depuis je suis en recherche d'emploi pour un poste d' assistante commerciale ou agente administrative.



Mes compétences :

Accueil

Administratives

Aisance relationnel

Commerciales

Compétences administratives

Compétences commerciales

Organisation

Organisation de salons

Relationnel

Suivi De Commandes