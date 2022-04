Laurence FRITZ

Bonjour,



Je suis la créatrice de bleu kelsch, entreprise située à Avolsheim (67).

Nous sommes une entreprise artisanale depuis 2003, située en Alsace, spécialisée dans la fabrication de produits naturels d'ambiance et de bien-être aux senteurs originales.

La qualité, l’originalité et l’authenticité sont les atouts majeurs de nos produits.

Ceux-ci sont sans colorant ni conservateur et sont présentés chaleureusement dans des emballages liant authenticité et modernité.

Nous proposons nos produits aux boutiques de décoration, fleuristes, hôtels, spas,.. cohérents avec notre marque, ainsi que des coffrets sur-mesure pour les comités d'entreprise.