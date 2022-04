Laurence FUSILIER

Plus de vingt ans d'expérience dans le métier de la Finance, la gestion et l'administration d'entreprises industrielles.



J'ai exercé ce métier tant en Opérationnel, DAF de filiale, qu'en Corporate, dans des contextes de croissance interne, d’acquisitions, de réorganisation ou de cessions, toujours en environnement complexe, en France et à l'international.



Mon expérience internationale avec management d'équipes multi-culturelles -anglais courant-, me permet d'accompagner la Direction générale dans l’exécution de la stratégie, l’amélioration de la performance financière de l’entreprise et le conseil aux opérationnels.



Mes compétences :

Management d'équipes internationales

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Budget + Performances

Pilotage de projets complexes

Pilotage de systèmes d'information

Confidentialité des informations

Vendor due diligences

Data rooms

Reporting et pilotage

Contrôle financier

Comptes sociaux et consolidés

US GAAP and French accounting principles

Sarbanes-oxley

International

Industrie aeronautique / defense / spatiale

Industrie chimique et petrochimique

Industrie pharmaceutique

Industrie en général

Trésorerie

SAP Business Objects

Droit des sociétés

Communication interne

Forecasts

Industrie

US Gaap

Due Diligence

SOX

Audit interne

Consolidation