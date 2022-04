Laurence GANTIER

Connaître son bien et ses besoins...un intérêt durable! Diagnostic de Performance Energétique (DPE tous types de bâtiments) et THERMOGRAPHIE. CONSEIL INDEPENDANT

Réalisation du bilan énergétique de vos bâtiments pour permettre d'en optimiser le rapport coût/confort.

Le croisement des données collectées sur site (visuelles, factures énergétiques, caractéristiques du bâtiment et de ses systèmes, inspection thermographique) permet d'établir une image objective des caractéristiques et du comportement thermique du bâti pour proposer des solutions graduées et hiérarchisées de valorisation énergétique.

Suite à l'inspection, un rapport vous est transmis et une rencontre programmée pour en discuter.

Crédit d'impôt (CITE) de 30% sur le DPE réalisé en dehors des obligations réglementaires (vente, location, construction).