Laurence GARCIA

Tombée en amour pour le Québec il y a déjà de longues années et pour un Québécois il y a quelques mois, j'ai pris le pari fou de me lancer dans une aventure franco-québécoise : Québec Saveur.

L'entreprise à pour objectif à très moyen terme de promouvoir le Québec sous tous ses aspects : culinaire, artistique, culturel, touristique (bien sûr), etc...

A court terme et dans le but de tester la viabilité de mon projet, j'ai décidé de faire une première approche durant les Marchés de Noël de ma belle région (La Vendée). Seront alors présentés, des produits du terroir Québecois ( Erable et ses dérivés, canneberges, bison, etc...) ; un grand chef originaire de Vendée et installé au Québec a accepté de me suivre dans cette aventure en me permettant de distribuer ses produits au raffinement hors du commun !!

A suivre donc...



Mes compétences :

COMMERCE

Import