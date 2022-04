Laurence GARCIA

Je vous propose mes services en décoration d'intérieur et d'extérieur, en home staging (vous aider à valoriser votre bien immobilier afin de le vendre plus rapidement et dans de bonnes conditions financières)et de décoration événementielle (anniversaire, mariage, baptême...)dans le grand sud-ouest mais aussi par internet.



Après une formation en décoration d'intérieur, en paysagisme et en home staging, J'ai choisi d'exercer ma passion et de mettre mes capacités, mon savoir-faire, mon SAVOIR-ETRE et mes idées créatives au service de tous, particuliers , entreprises, hôteliers, restaurateurs, professions libérales.



Visitez mon blog

http://www.acideco.fr/



A très bientôt !!



Mes compétences :

Coach

Décoration

Décoration d'intérieur

Home staging

Relooking