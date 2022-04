Laurence GARRISSON

Rendez vous sur mon siteArray pour découvrir mon univers, mes réalisations et prestations déco.

Conseil en décoration, aménagement, valorisation d'espace, coordination de chantier, mon agence vous propose une approche totalement sur-mesure.



Ma mission? Redonner une âme aux intérieurs délaissés! Mon métier consiste à exprimer votre personnalité pour un projet unique. Je me fais votre interprète et vous accompagne pas à pas pour composer le confort, la praticité et l'harmonie de votre cadre de vie.



Mon univers mêle originalité, graphisme et praticité. J'aime autant jongler avec les couleurs que créer des ambiances plus épurées, toujours dans un objectif d'équilibre et d'élégance! Ma priorité étant de créer un univers qui vous ressemble.



N'hésitez pas à me contacter, toutes les formules sont possibles pour trouver votre solution accessible et sur-mesure.



Mes compétences :

Décoration d'intérieur

Aménagement d'espace

Conseil en Décoration

Stylisme Photo

Rėdactionnel

Communication

Décoration

Relooking

Design

Architecture d'intérieur