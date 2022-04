Laurence GASQUET

Formée en économie politique (maîtrise d'économie générale), j'ai un 3ème cycle spécialisé dans les techniques de la communication.

Plusieurs années chargée de communication dans des institutions culturelles, je vais vers la création et je deviens monteuse de documentaires de création.

Ayant fait lettres supérieures, je possède un excellent relationnel et je monte alors une auto-entreprise pour faire de la transcription et de la rédaction.

Actuellement en reconversion professionnelle vers la thérapie hollistique ou le webdesign.