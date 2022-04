Laurence GASQUET

Consultant et chef de projet en informatique pendant 13 années, je travaille depuis 2008 comme coordinatrice pédagogique et international à l'ITESCIA, une école d'enseignement supérieur en informatique de la chambre de commerce et d'industrie Région Ile De France.

Ce nouveau métier me permet d'utiliser mes connaissances en informatique et de mettre en pratique mes qualités humaines et relationnelles, à travers la gestion et l'aide aux étudiants, le développement de mobilités avec les partenaires universitaires européens... Après 5 ans je maîtrise mon poste et je souhaite m'orienter davantage sur des activités à l'international (je maîtrise l'anglais et l'espagnol, suis mobile et ai de bonnes aptitudes pour les échanges interculturels).



Mes compétences :

Informatique

International

Pédagogie

Gestion de projet