Anne Marie GUILLEMOTEAU

Après une formation école de commerce complétée par une spécialisation achats, et une première expérience dans une PME, j'ai rejoint Alstom Transport en 1991 pour prendre les fonctions de responsables achats. J'ai par la suite pris la responsabilité des domaines achats, qualité et logistique dans le cadre de la mise en place d’un core model basé sur l'ERP SAP pour 3 usines du groupe.



Passionnée par ces nouveaux enjeux, j'ai décidé de rejoindre Plaut Consulting, spécialisé dans la mise en place de l’ERP SAP. J'ai pu assister, tant des grands groupes que des PME dans la refonte de leurs systèmes d'information mais aussi dans les projets d'organisation et de conduite du changement.



J'ai également crée en 2003 le département e-procurement plus spécialisé dans l’accompagnement des services achats en particulier dans la mise en œuvre d’outil de e-procurement ou de dématérialisation de factures.



Depuis 2011 je dirige la société Effixens société de conseil spécialisé en système d'information achats. En 2012 j'ai développé une expertise dans la mise en place de SAP Business ByDesign (solution SaaS de SAP pour les PME).



Expertises :

Outils SAP (R/3, BW, SEM), SAP Business ByDesing, outils achats (b-pack, Ivalua, Synertrade)

Assistance avant-projet (définition des processus cible, rédaction de cahier des charges, identification des solutions possibles, processus d’appel d’offres),

Gestion des relations prestataires multiples, aide au sourcing et à la sélection de consultants free-lance, dialogue avec les MOA et MOE multi métiers

Conduite du changement, formation classique ou en mode elearning

Méthodologie de projet, Animation et Maîtrise budgétaire des projets

Mise en œuvre et déploiement de «Core Model »



Specialties: Compétences Systèmes d’Information :

SAP module MM et SRM (achats), PS logistique (projet), QM (qualité) intégration PP (production, MRP) , SAP Busineee ByDesign

E-procurement : b-pack, Ivalua, Synertrade



Mes compétences :

SRM

Conduite du changement

Chef DE PROJET

ERP

Directeur de projet

AMOA

ACHATS

MOA

SAP

LOGISTIQUE

Coaching

SI achats