Francoise LLORENS (BLONDET)

Appel-médical est le numéro 1 de l' intérim et du Recrutement médical, paramédical, médico social et pharmaceutique et compte 105 agences en France.



Dans le cadre de mon activité, je recrute des cadres intermédiaires (f/h) et cadres de santé (h/f) sur la région PACA et CORSE :

- Chef de service (h/f),

- Chef de Bloc (h/f),

- Cadre Formateur (h/f),

- Cadre-sage femme (h/f),

- Infirmier coordinateur (h/f).

- Directeur de crèche (h/f)

- Directeur de Soins Infirmier(h/f)

- Directeur Adjoint(h/f)



Auparavant, j' étais assistante d' Agence , je gérais le recrutement, La délégation , La paie, LA facturation, le commerce sédentaire, les contrats etc..



Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez me contacter sur l' adresse mail suivante : francoise.llorens@appel-medical.com



Mes compétences :

Gestion clients

Accueil

Prospection de clients

Sourcing

Recrutement cadres

commerce sedentaire

Pige

Placement CDD

Placement CDI