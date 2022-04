Guillaume GILLET

Au travers de mes différentes missions mon objectif est de simplifier l'utilisation des technologies informatiques pour les mettre au service des organisations, des process métiers et des utilisateurs..

Je réalise des missions d'architecte / urbaniste du SI me permettant de continuer à développer ces apports mutuels entre équipes informatiques et equipes métiers.

En tant que consultant ERP (BaaN, LN, Syteline, X3,...), rapidement, je me suis rendu compte que l'ERP n'était pas le seul élèment du SI, bien au contraire c'est une brique du SI de l'entreprise. il était donc important de travailler sur l'intégration et l'interaction de l'ERP au sien du SI globalisé. c'est pourquoi j'ai étendu mon domaine de compétence aux différentes solutions et technologies d'intégration (MoM, ESB , WebServices, …..)



Je suis également un fervant défendeur du principes des méthodes agiles ouvertes (et non purement méthodologique) que j'utilise dés que possible sur mes projets.Et je trouve qu'il est intéressant de noter que conceptuellement les méthodes d'implémentation des ERP et les méthodes agiles sont réellement très proches. (acceptation du changement, Processus itératifs & Incrémentals).



Je travaille dans le monde de l'ERP (Baan/LN, X3, Syteline/CSI, ...) depuis 1994.

En tant que :

- Architecte applicatif

- Consultant Technique ERP (BaaN / LN, Sage Adonix X3, Syteline)

- Chef de Projet & Directeur de Projet ERP

- Formateur

- Développeur



Je suis également enormement impliqué dans tous les sujets connexes & péripérique à l'ERP :

- Solution SOA / EDA / MOM

- Barcoding (MES et WMS)

- Workflow (BPM, BPEL,....)

- MES / SFAO

- EDI

- E-Commerce.

- Output Management



Cela m'a permis d'avoir une vision et des connaissances complétement transversale ce qui est mon principal atout.



Mes compétences :

Informatique

BAAN

ERP

Barcode

Workflow

PHP

Apache Tomcat

SQL Server

Oracle

PGI

Business Process Management

SOAP

XML

Architecture SOA

Architecture logicielle

Architecture SI