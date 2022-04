Laurence GAUBERT

Depuis 10 ans j’exerce les fonctions d’assistante de direction et assistante médicale.

Ma pratique s’est élaborée au travers de la diversité des liens où j’ai pu exercer, et ces dernières années avec le Médecin Directeur du CMPP avec qui j’exerce un travail en lien avec les équipes en interne et en externe. J’ai pu appréhender les différentes démarches quant aux enfants placés, aux informations préoccupantes, à la gestion de cas « prioritaires ». Et par ailleurs la mise en place de la politique de l’association en lien avec la direction, la diffusion de celle-ci auprès de mes collègues, la gestion de la structure.



Mes compétences :

Recrutement

Paie

Secrétariat

Ressources humaines

la coordination

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Government Legislation