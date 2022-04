Laurence GAUTHIER

Bonjour et merci de votre intérêt pour mon profil.



Il y a 20 ans je quittais ma ville natale de Toulon, diplôme de commerce international en poche, pour débuter une carrière en banlieue londonienne. Après y avoir vécu 6 superbes années, j’ai continué mon périple professionnel en région parisienne puis dans la campagne toulousaine. Désormais, c’est à la Seyne sur Mer que j’ai posé mes valises et j'ai enfin décroché un CDI dans le domaine de la communication, fil rouge de ma carrière professionnelle.



Au sein de CNIM mes missions vont consister à mettre en œuvre les actions de communication interne et développer, en collaboration avec les différents services, des événements de communication externe en local.



Mes compétences :

Communication

Rédaction

Relations presse

Pme

Enseignement de la langue anglaise

Formation professionnelle

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino