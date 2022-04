Laurence GAVEL

Après une première partie de carrière dans les domaines de l'orientation professionnelle et de la gestion de carrières professionnelles, j'ai développé des compétences en gestion des ressources humaines au sein d'une structure spécialisée dans l'accompagnement des trajectoires professionnelles.



Aujourd'hui, je dispose de compétences en :



Formation continue et alternance :

- Pilotage pédagogique

- Ingénierie pédagogique



Management et gestion des RH :

- Processus GPEC

- Recrutement, intégration

- Processus d'évaluation

- Élaboration et gestion du plan annuel de formation

- Conduite et accompagnement du changement



Conseil en gestion de carrière :

- Bilans de compétences

- Bilans professionnels

- Bilans de deuxième partie de carrière



Santé et sécurité au travail :

- Évaluation et prévention des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux







