Bonjour,



" La Relation Client Autrement"



Accompagnement auprès des PME PMI en développement et organisation commerciale.



Collaboration pour la mise en place et l'amélioration des politiques commerciales. J'interviens dans une philosophie " LEAN" c'est à dire en respectant les moyens de l'entreprise, qu'ils soient financiers, organisationnels, mais surtout humains.



Je suis également formateur en Relation Client et Management - Communication.



Depuis plusieurs années, je participe à différents réseaux afin d'améliorer ma pratique et de mettre à jour mes compétences, mais aussi de proposer un panel d'interventions plus larges en relation avec d'autres consultants partageant les même méthodes.



N'hésitez pas à venir échanger.





Didier Malinowski



Mes compétences :

Vente

Formateur

Conseil

Relation Client

Management

Accompagnement