DEVELOPPEMENT DES VENTES ET MANAGER D’EQUIPE



Forte d'une expérience réussie de 10 années en management opérationnel dans la GMS, je me spécialise dans l'encadrement, le recrutement et le développement d'équipes commerciales.



• Développement Commercial : assurance d’une croissance durable vers la politique

• Management : mobiliser et fédérer les équipes sur des plans d'actions clairs et opérationnels

• Recrutement : avoir les bonnes personnes

• Formation : mener à bien différents programmes de progression individuelle



• LAURENCE GEENENS – 06.50.41.98.08 – laurence.geenens@hotmail.fr



De formation supérieure, ouverte, curieuse, à la recherche de la performance, prête à relever de nouveaux challenges, faire évoluer les indicateurs de la performance globale (Satisfaction clients, CA, Marge) dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise et de son éthique.



Autonomie - Persévérance - Franchise - Rigueur - Sens des priorités - Exigence Réactivité - Dynamisme - Disponibilité -Sens du relationnel - Souplesse - Culte du résultat



Secteurs d’intervention

⇒ HM - SM - Magasins de proximité

GMS - GSS - GSA - CHR



Mes compétences :

Informatique

Pack office

Outlook / Lotus